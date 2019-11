Cajeme se beneficiará con programa de Infraestructura del IMSS

Ciudad Obregón, Sonora.- Como parte del programa de infraestructura hospitalaria, Ciudad Obregón contará con la terminación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) N° 66, ubicada en calle 400 y Paseo Miravalle, así como un nuevo edificio, que se construirá para reubicar a la UMF N° 67 de la calle Tabasco, así lo dio a conocer Guillermo Alejandro Noriega Esparza, delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La Unidad de la calle 400 beneficiará a más de 43 mil derechohabientes que viven en el sur de la ciudad, la cual debido a algunos contratiempos con la empresa constructora, tuvo un retraso en su construcción, pero actualmente se han reanudado los trabajos, siendo para el próximo mes de abril cuando se planea la inauguración de la obra.

Esta obra cuya inversión total fue de 62 millones de pesos, contará con 10 consultorios y siete módulos de PrevenIMSS.



De igual manera anuncio que el Instituto a nivel federal aprobó la construcción de un nuevo edificio para la UMF 67, en un predio adquirido por la calle Michoacán, esto debido a las carencias que el inmueble actual presenta, sobre todo por el poco espacio que dispone, al ser un inmueble que no fue construido para tal fin, mismo que se ha acondicionado para contar con los servicios básicos para la consulta general.



El delegado estatal informó que el objetivo es alcanzar la meta de una cama por cada mil derechohabientes, debido a que en esta región, en este momento se tiene un promedio de 0.65 camas, lo cual se refleja en un atraso en los tiempos de atención.

Cabe destacar que el pasado 14 de noviembre, Zoé Robledo, director del IMSS declaró:

No vamos a dejar elefantes blancos en obra negra, si algo se presupuesta, es porque se tiene que hacer; si se va a hacer, es porque realmente se necesita, y no se permite inaugurar ningún hospital hasta que no se tenga el personal completo, todo el equipo, los servicios necesarios y vialidades suficientes para su entrada en operación”.