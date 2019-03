Canadevi: “Aún no hay subsidio de vivienda, para el mes de abril habrá”

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Cámara de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, (Canadevi), Eduardo Aguilar Moreno, informa que actualmente no hay subsidios de vivienda, pero que a mediados de abril entra una pequeña partida derivada de los 400 millones de pesos que se apostó a nivel nacional, que de ese recurso le tocó 10 millones 400 pesos a Sonora, lo que al punto de vista de Aguilar Moreno es poco.

El representante de la Canadevi en Obregón, explica que el mercado al que va dirigido no tiene capacidad de compra para un trabajador de bajos ingresos.

Menciona que para casos en donde el trabajador no alcance los subsidios que ofrecen determinadas constructoras, el Gobierno Federal inició un plan emergente, los cuales para no depender del subsidio aumentarán los montos de crédito.

Por ejemplo la persona que alcanzaba 3000 mil pesos ahora podrá alcanzar un crédito de hasta 5000 mil, de esa manera se va a poder tener la posibilidad de que una persona de bajo ingreso pueda acceder a la vivienda más económica de nuestro mercado”.

Destaca que este plan está anunciado a que comience en el mes de abril y finalmente comenta que los recursos hacia condominios brindados por el Gobierno Federal son muy pocos para el sector de vivienda.