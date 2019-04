Casa del Migrante, sin capacidad para demanda de grandes masas

Ciudad Obregón, Sonora.- La Casa del Migrante no ha sido rebasada en la atención de las personas que vienen de paso por la ciudad, ni cuando se vinieron las grandes masas de personas de Centroamérica, afirma el padre Rafael Alfonso Cota.

Usualmente atendemos a las personas de la región que buscan una comida a mediodía, aunque aclaro que no somos un comedor; las caravanas que han pasado por Obregón no han sido atendida por nosotros porque no tenemos la capacidad para atenderlos a todos”, destaca.