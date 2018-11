Comercios de Cajeme están preparados para recibir el 'Buen Fin'

Ciudad Obregón, Sonora.- "No veo el beneficio, lo que hace la gente es adelantar el gasto que ya tenían programado para diciembre, he ido a ver cuando se pone el buen fin y no veo un ahorro grande”, comenta el ciudadano, Aurelio Quintero Valenzuela.

Tan solo en Mercajeme de sus 375 comercios 200 locales son los que participarán en el ‘Buen Fin’, con promociones entre ellos ofertarán calzado, ropa de dama, caballero y niño, esto los días 16, 17 y 18 de noviembre.

Habitantes del municipio expresan estar a favor y en contra de esta iniciativa comercial, la ciudadana Laura Dowsten, comenta que curiosamente poco tiempo después de casarse comenzó ‘El Buen Fin’, por lo que aprovechó en comprar un refrigerador, sin embargo revela que no recibió descuento alguno, precisa que lo único que le ofrecieron fue el llamado monedero electrónico con el que le dieron a ganar dinero.

Patricia Ortega, ciudadana expresa que “a veces hay buenas ofertas otras no tanto, una vez compre una pantalla plana y en esa ocasión si me pareció viable hacer la compra”, puntualiza.

Jesús Nares, titular de Canaco, menciona que la mayoría de los datos con los que cuentan son a nivel nacional ya que aún no regionalizan la separación, pero que a partir de la próxima semana precisarán el número de los negocios participantes de ‘El Buen Fin’.

Rolando Gutiérrez Coronado, Delegado de Profeco en Sonora, da a conocer que en este año al realizar una compra durante el ‘Buen Fin’ se tendrá la oportunidad de participar en una rifa de 500 millones de pesos, organizada por la Secretaría de Hacienda.

Por ejemplo, al hacer una compra de una televisión y te gastaste 15 mil pesos y si esta compra se hizo en una tienda afiliada al programa entonces se tiene la oportunidad de que la persona salga sorteada”, explica el funcionario.

La Procuraduría Federal del Consumidor en Sonora, expone que en años anteriores, y en el presente desde un mes antes comienzan a realizar un registró de precios de los principales productos a ofrecer, posteriormente colocan un cartel grande enlistando dichos precios en las entradas de las tiendas.

Si tu entras a la tienda a comprar una pantalla y en lista aparece el precio de 4 mil pesos y al entrar a la tienda dice oferta 60 por ciento de descuento resulta que está a 10 mil pesos, Profeco se encargará de hacerte válido el verdadero descuento”, precisa el titular de dicha dependencia.

El funcionario explica que a nivel Sonora si en determinado comercio no accede a conciliaciones, buscarán la manera de llegar a acuerdos.

Regularmente cuando hace la queja, el consumidor la denuncia y nosotros acudimos con el comerciante y arreglamos, aquí se trata de ganar-ganar no de ganó-perdió”, menciona el funcionario estatal.

Para interponer las quejas los consumidores pueden comunicarse a los teléfonos 4688122 al interior de la República Mexicana.