Contralor Municipal niega acceso de información a regidores de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El Contralor Municipal, José Guerra Beltrán, ha sido señalado por los regidores de Cajeme de dificultar el acceso a información relacionada con la contabilidad del Ayuntamiento y contratos que este tiene con empresas privadas.

Durante la sesión de cabildo celebrada la tarde de ayer, los integrantes de cabildo manifestaron molestia, ya que en más de dos ocasiones se les ha negado información por parte de contraloría con el argumento de que esta es reservada e incluso que hay contratos con cláusulas de privacidad.



La regidora de Movimiento Ciudadano, Graciela Armenta, quien preside la Comisión de Transparencia, expone que no ve que exista una intención real de llegar a fondo en la rendición de cuentas de las administraciones pasadas, además de que se tiene un avance lento en la revisión de los contratos.



“Se cumplen 55 días de que tomo protesta puedo decirle que es un tema que la ciudadanía tiene presente, no vemos un avance, cuenta por nosotros para llegar al fondo pero que se realice el trabajo que no nos engañe de que se revisan los contratos por encima”.



Ante la solicitud de información del área contable del Ayuntamiento referente a cargos y abonos de las pasadas administraciones, el regidor Independiente, Rodrigo Bours Castelo, señala que se le ha negado acceder a los datos.



“El contralor me ha remitido que hay información clasificada en lo referente a temas de contabilidad y me dice que no me puede ofrecer esa información, refiriéndose la Ley de Transparencia, la contabilidad no pone en riesgo la vida de ningún funcionario”.



La solicitud por parte de la Comisión de Haciendo para la revisión del contrato con la empresa Solar Cajeme, fue negada, esto debido a que existe una cláusula que estipula que se debe tener el consentimiento de la compañía, manifiesta Rosendo Arrayales Terán.



El también regidor de la fracción del Partido del Trabajo, propuso durante la sesión de cabildo que en futuros contactos no se permitan ese tipo de clausulas que dificultan la revisión y observación.



“No puede ser que se estén negando, se supone que para eso estamos y lo que responde el contralor con base a criterios del jurídico estamos en desacuerdo, ojala que entiendan que si queremos mandar un mensaje de apertura y transparencia tiene que haber la postura de entregarnos información”.



Arrayales Terán, menciona que hay temas que se abordaron durante la sesión que no quedan completamente claros, uno de ellos es la utilización de los recursos para becas por parte de la dirección de Educación en las dos últimas administraciones.