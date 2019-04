El doctor 'Acevedosky Traidor' ayuda a las comunidades indígenas

Ciudad Obregón, Sonora.- Donaciones de medicamentos, ropa y consultas gratuitas realiza José Luis Acevedo en las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara desde hace más de 17 años, quien colecta los víveres, empaca todo en su pick up y maneja hasta los poblados.

El médico originario de Cajeme, José Luis sufrió durante su infancia carencias económicas, por lo que se ha dedicado a ayudar. Relata que de niño en ocasiones no contaba siquiera con zapatos para ir a la escuela.



A pesar de ello, cursó la primaria en la escuela Cajeme, la secundaria en la José Rafael Campoy y fue egresado de las últimas generaciones de la preparatoria nocturna del Itson; fue en la década de los 70 cuando partió a la Ciudad de México e ingresó a la UNAM para estudiar Medicina.



Menciona que en su familia se presentaron desgracias por falta de medicamentos y recursos, lo que lo ha motivado a continuar con su labor altruista; además menciona que gracias al Sector Salud pudo seguir formándose profesionalmente, quien busca retribuir un poco a la sociedad.

Mi motivo sin causa fue que en toda mi primaria y secundaria fui paupérrimo, he sido de los que han ido a la escuela sin zapatos y siempre me dije, cuando tenga voy a ayudar a los que menor tienen”.



Entre sus visitas a las comunidades Choguita y Tonachi en la Sierra Tarahumara y en los pueblos originarios de la Tribu Yaqui, se ha ganado el apodo de 'Acevedosky Traidor', esto porque el trae las medicinas y los apoyos.



El medico y Activista, lamenta la situación en la que se encuentran esta parte de la población, en las que con el paso de los años no se ha avistado una mejora real en los servicios médicos.

En las comunidades indígenas hay mucho engaño por parte de las autoridades, hay mucha desnutrición, falta de acceso a escuelas, mucha falta de acceso a centros de salud, he estado en Sonora y Chihuahua y si hay centros de salud pero están solos y abandonados”.

Con la creencia de que la ‘cadena de favores’ él doctor, expresa que así como el hay otros profesionistas que con esfuerzo lograron enfrentar los obstáculos económicos y lograr sus metas, a quienes invitó para que den un poco de lo han recibido.

Los llamo a que volteen a su pasado y retribuyan lo mucho que al pueblo le debemos, como decía la madre Calcuta “Da algo que no ocupes hermano, no algo que no te sirva”.