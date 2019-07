El incendio redujo a cenizas el hogar de Marcelino, pero no su voluntad y fuerza

Ciudad Obregón, Sonora.- La pesada jornada laboral había terminado, los fuertes rayos del sol ya no quemaban la piel de Marcelino cuando después de guardar su herramienta y ponerse cómodo para aliviar el cansancio que deja en el cuerpo el oficio de albañil, un voraz incendio terminó con su hogar.

Refrigerador, estufa, televisión, cama, sillón, ropa y la herramienta con la que realizaba su labor, fueron las cosas materiales que el fuego devoró junto al hogar de Marcelino Castañón Vaca, padre de tres pequeños, albañil de oficio quien en solo unos minutos vio como su patrimonio desaparecía entre las llamas que este lunes cerca de las 20:15 horas 'azotó' dos casas en la invasión 16 de Septiembre al sur de Ciudad Obregón.

Marcelino me recibe en lo que fuera su hogar, donde se encuentra aún retirando sus pertenencias calcinadas, me saluda con una sonrisa, y una mirada, que a pesar de la tragedia aún conserva la esperanza, misma mirada que les demuestra a sus tres pequeños hijos, al decirles que todo saldrá bien, que volverá a levantar un techo para ellos.

Una vez que su hijo mayor de 12 años y sus hermanas de 9 y 8 años se alejaran del lugar, Marcelino aún con sus manos sucias de hollín me comenta que cuando llegó al predio hace dos años comenzó a construir un hogar para ellos, a quienes debido a su trabajo no ve, ya que pasan la mayoría del tiempo con su hermana y que solo los ve unas horas al día y en sus días de descanso, razón por la cual da gracias a Dios, ya que no se encontraban con él al comenzar el incendio.

Marcelino busca una sombra para continuar la entrevista y comenta lo difícil que es aguantar el sol de la región al no tener un techo con que cubrirse y continúa su relato agradeciendo que solo fueron pérdidas materiales y que aún cuenta con fuerzas para levantar de nuevo su hogar.

En ese momento, Marcelino alza su mirada hacia el ahora terreno baldío, donde aún quedan pequeñas llamas y me dice con voz quebrada que al momento de salir del domicilio, solo pudo rescatar su celular y su motocicleta que utiliza para desplazarse, pero, hubiera preferido poder salvar a sus dos mascotas, dos perros que al tiempo de quitar el candado de la puerta principal y en medio de su confusión corrieron al interior de la casa y se resguardaron bajo la cama.

Un silencio llena el lugar, el cual es roto cuando voltea y me dice “tengo la intención de volver a empezar solo ocupo ayuda”, manifiesta con su mirada fija en donde juegan sus hijos.

La noche de este lunes un fuerte incendio doble se suscitó en la invasión 16 de Septiembre al sur de Ciudad Obregón, donde las casas de lámina, madera y fibracel, fueron consumidas en su totalidad, por lo que Marcelino solicita ayuda de la población, para contactarlo dejó su número celular: 6441465507.