El municipio de Cajeme paga millones a empresas subcontratadas

Ciudad Obregón, Sonora.- Más de 600 millones de pesos ha gastado el municipio de Cajeme en los pagos de contratos a empresas como Óptima Energía, Tec-Med y North Collect, por lo que regidores del Ayuntamiento solicitaron al alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado analizar la situación y ver qué tan viable es la cancelación de dichos contratos.

El presidente de la Comisión del Agua Rafael Delgadillo Barbosa dio a conocer que la empresa TecMed fue contratada hace tres años en los que se le han pagado un total de 327 mdp, mientras que Optima Energía lleva vigente alrededor de siete años en los que se han destinado 252 millones de pesos.

Añade que a North Collect se le pagaron alrededor de 27 mdp en un periodo de nueve meses en los que prestó el servicio al municipio y también al Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

Ante tal situación Sergio Pablo Mariscal Alvarado, dio a conocer que será la próxima semana cuando sesione la Comisión de Gobernación en la que estarán presentes directivos de Optima Energía para analizar la situación y en base a ello el municipio de Cajeme pueda tomar una determinación al respecto.

La tesorera municipal Karina Montaño Alcorn expresó que en diciembre venció el contrato que el municipio tenía con North Collect y ya no será renovado y el de Oomapasc tenía su vigencia hasta enero, por lo que en febrero no se reanudará.

Los contratos con las empresas Tec-Med y Óptima Energía son analizados por la Comisión de Gobernación y hay que esperar a que esos diagnósticos se hagan, no es solo un asunto financiero, sino también jurídico, por lo que se debe esperar a que la comisión que lo esté revisando, dé su dictamen”.

Explicó que en el proceso de recaudación del municipio se está trabajando con los ejecutores, mediante un plan estratégico para mejores resultados, debido a que el trabajo de North Collect no dio los resultados esperados.

El alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado dijo que él no tiene compromiso con ninguna de esas empresas, por lo que no descarta la posibilidad de dar por concluidos esos contratos en cualquier momento, pero no se ha hecho por cuestiones de penalización, el tema es analizado en la Comisión de Gobernación, ya que podría resultar mucho más costoso el cancelar los contratos que continuar con los pagos que se tienen establecidos en diferentes plazos cada uno.

El director del Oomapasc Roberto Gamboa dijo que como empresa de cobranza la paramunicipal no continuará trabajando con North Collect, debido a que el esquema de cobranza que ellos aplicaron no dio los resultados esperados.

Nosotros pensábamos que se tendría mayor impacto, necesitamos que los ingresos sean mucho mayores, ya que, si ahorita traemos una recaudación de 30 millones de pesos mensuales, ocupamos que sean de 40 millones de pesos al mes, por lo que creemos que lo que se requiere es realizar tiros mucho más certeros”.

La regidora Alma Aurora Preciado agregó que la petición es que los contratos de ese tipo de empresas sean analizados y ver de qué manera están trabajando y si realmente existe alguien que se haga cargo de esos ahorros, quien lleva el control y a donde se va el dinero del ahorro, por eso hay que ver dónde está el dinero que se ahorra el municipio y se vea reflejado.