El servicio de agua al sur de Obregón se restablece en menos de 24 horas

Ciudad Obregón, Sonora.- En un período menor a las 24 horas, se realizó la interconexión de la línea de agua potable de 30 pulgadas de asbesto-cemento con tubería de PVC que realizó la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por lo que el servicio de agua potable se restableció de forma paulatina en el sector que comprende de la calle 200 hacia el sur desde la calle Kino al Oriente.

Trabajos que concluyeron en un tiempo mucho menor a lo previsto, gracias a la coordinación que tuvieron personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme y el Ayuntamiento de Cajeme.

Sergio Pablo Mariscal Alvarado, presidente municipal, reconoció la eficiencia de su equipo al manejar con éxito la logística y la supervisión, agradeció a la ciudadanía por comprender que estos trabajos son necesarios para el desarrollo del municipio, explicó que debido a las gestiones que hizo el gobierno que encabeza, se logró destrabar, está obra la cual ya tenía más de 3 años paralizada.

Son trabajos que no se ven, pero se tienen que hacer, son de relevancia, por que además son la terminación de la modernización de la carretera internacional salida sur, que permitirá la circulación a los automovilistas, además para nosotros era prioridad que la población no resultará afectada con más horas sin servicio de agua potable, tambien la Dirección de Central de Maquinaria tuvo un papel importante al distribuir de manera estratégica pipas con agua, para que no faltara el vital líquido”, especificó.