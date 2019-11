Empleados del Seguro Popular, sin trabajo al termino del programa

Ciudad Obregón, Sonora.- El nuevo Instituto de Salud para el Bienestar que estará dedicado a quienes no cuentan con seguridad social, y que sustituirá al Seguro Popular, será implementado de tal forma que no afecte a sus usuarios no así a para sus trabajadores.

Luis Fernando Monroy Araux, director general del régimen estatal de Protección Social en Salud del estado de Sonora Seguro Popular, dio a conocer que será el próximo 31 de diciembre cuando venza el contrato de los 150 empleados actuales en el estado, de los cuales el 10 por ciento laboran en Cajeme, el cual no se será renovado, tras el cambio.



Monroy Araux indicó que si bien en la practica el cambio es básicamente solo de nombre, legalmente ante la federación este cambio corresponde a un cierre de programa y el comienzo de uno nuevo, por lo que con la entrada del Instituto de Salud para el Bienestar, se iniciará con una nueva plantilla de trabajo.

Ramona Hayde Avas Peña, jefa de Afiliación y Reafiliación de la Institución informó que en este 2019 aumentó la cobertura del servicio por lo que el programa cerrara contando con una cobertura de mil 807 diagnósticos, 294 cirugías, 633 medicamentos y 37 insumos específicos, como podrían ser marcapasos, lente intraocular, material de osteosíntesis, por mencionar algunos.



Así mismo, por medio del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos; el Seguro Popular aportaba los recursos económicos para la cobertura de 58 intervenciones de alta especialidad agrupadas en 17 enfermedades: Cáncer cérvico-uterino, VIH / sida, cuidados intensivos neonatales, cataratas, todos los tipos de cáncer en niños y adolescentes (hasta los 18 años), trasplante de médula ósea en menores de 18 años, trasplante de médula ósea en mayores de 18 años, cáncer de mama, cáncer testicular y cáncer ganglionar.



Dentro de la información que el Gobierno federal ah brindado de como operará este nuevo organismo se dio a conocer que se otorgaran bases y buenas prestaciones a los trabajadores tomando como criterio la antigüedad, buen desempeño y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, lo cual contrasta con la situación que estamos viviendo, manifestó una trabajadora del Seguro Popular, quien pidió anonimato en su declaración.