En Cajeme cambiará de titular la Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Ciudad Obregón, Sonora.- Dentro de las próximas semanas se espera que el coronel de Infantería Jorge Solís Casanova pase a ocupar el cargo de secretario de Seguridad Pública Municipal, nombramiento que fue propuesto por el Gobierno Federal.

Mientras que el actual titular de la dependencia, Francisco Cano Castro, pasará a ocupar otro cargo fuera de la corporación, en un puesto federal como enlace de Cajeme con el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Víctor Ibarra Apodaca, explicó que en la reunión de la mesa de seguridad se acordó que de manera provisional el coronel tomará el cargo de director operativo.

Esto se acordó en lo que se daba la determinación de México para que Cano Castro pasara a ocupar otro espacio como enlace”, aclaró que no se trató de un desacato, si no de un acuerdo no escrito entre las autoridades.