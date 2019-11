Escuela del IMSS incrementará costo de inscripción en 400 por ciento

Ciudad Obregón, Sonora.- A principios de mes los casi 300 alumnos de la Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) en Cajeme, fueron sorprendidos por el aviso de que debido a la reestructuración del Instituto debido a la reciente crisis el pago de la inscripción semestral, pasara de mil 260 a 7 mil 350 pesos.

Según declaraciones de los propios alumnos, quienes pidieron anonimato, indican que este cobro corresponde al Fondo de Fomento a la Educación (Fofoe), y que en este semestre a un mes de que se realice el pago, los directivos les comunicaron de este aumento, además que no existirían plazos y que en caso de no cubrir la cuota serian dados de baja por falta de pago.



Los alumnos manifiestan que gracias a la difusión mediática en redes sociales, las autoridades educativas les informaron que este semestre, el cobro no se aplicara y será hasta el siguiente inicio de semestre en agosto de 2020, cuando se aplique este aumento.



Esta problemática se presenta en siete escuelas de este tipo distribuidas en siete diferentes ciudades: Hermosillo, Ciudad Obregón, Tijuana, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Mérida.



Esta medida en Cajeme estaría afectando a los aproximadamente 300 alumnos, ya inscritos, y a quienes planeaban ingresar.

Un estudiante de nuevo ingreso ahora deberá pagar aproximadamente 58 mil 800 pesos por cursar la licenciatura, sin contar con los pagos de titulación y los montos de recuperación que cobra el IMSS.



Los alumnos entrevistados expresaron sobre estas nuevas tarifas que cobrará dicha escuela, que los estudiantes extranjeros que deseen tomar un curso de especialización o que formen parte de un acuerdo de estancia parcial dentro de dicha escuela, deberán pagar como cuota de inscripción un total de 8 mil dólares americanos.



Pero que esta escuela da facilidades a quienes son hijos de trabajadores o extrabajadores del IMSS, pues estos únicamente pagarían 2 mil 940 pesos, y quienes son trabajadores del IMSS y están cursando la licenciatura en dicha escuela, no se les cobraba ni se les cobrará un solo peso.

Los estudiantes manifestaron que esta carrera es algo que le les llama, es su vocación pero con este incremento muchos de los ahora alumnos y algunos jóvenes que consideraban ingresar, debido a esta medida, optaran por replantear su vida, algunos abandonaran la carrera y otros buscaran otras opciones.



Por lo pronto indican que buscaran la manera de cubrir este cobro de inscripción, con la esperanza de que la situación del IMSS recupere su estabilidad económica y con ello se vean beneficiados de nueva cuenta con el apoyo del Gobierno Federal que recibía la Institución.