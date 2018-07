Este es el desgarrador relato de una sexoservidora de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La que usa falda corta, zapatillas de 20, un bolso de mano, la que espera en la esquina a un cliente, la que no sabe si algún hombre la puede matar por un par de pesos, esa soy yo, soy una trabajadora sexual.



Comencé mi vida hundida en la pobreza, en una pequeña casa a 40 minutos de la ciudad, donde lo que podía comer era escaso y había veces que lo único que comía era hambre, con un padre borracho y una madre que era maltratada me obligó a salir de mi casa a los 13 o 14 años, ha pasado tanto tiempo y tantas cosas que contar esto es difícil para mí, ya no recuerdo esos terribles momentos.

La necesidad me obligó a buscar un trabajo, pero debido a que solo había cursado la primaria era muy complicado que me contrataran, limpiar, regar, recoger basura, se convirtió en mi trabajo, lo hacía a diario por escasos pesos, con lo que apenas me alcanzaba para comprar unos tacos para comer y era todo.



Dormía en la calle y en un momento un hombre me ofreció dinero por mi cuerpo, fue una de las decisiones más difíciles que tomé, pero la misma necesidad me impulsó a tomarla, me pagó como mil pesos, era mucho dinero para una niña de 14 años y lo empecé a hacer primero 1 o dos veces, después como un trabajo un hombre tras otro, pero cuando lo hacía mi cuerpo estaba ahí y podía ser usado pero mi mente viajaba a mi cama.



La mayoría cuando terminaba me pagaban y se iban, otros me golpeaban y se iban sin pagar, los abusos y los malos tratos me obligaron a buscar alguien que me defendiera, busqué un patrón, alguien que me pudiera dar un resguardo, pero la historia fue peor. Pedían una cuota y si no la cumplía los golpes y los insultos eran poco, había veces que el mandamás nos golpeaba con sus botas en la vagina, hasta hacernos sangrar, fue una época terrible, maltratos, gritos y hombres era algo de todos los días.

Ahora después de mucho tiempo sigo ejerciendo por mi cuenta, estoy demasiado vieja para ser parte de un club nocturno, estoy sola, tengo 47 años y me diagnosticaron con VIH, ahora para trabajar tengo una ristra de condones porque no quiero contagiar a nadie, tener SIDA no es bonito. A pesar de que tengo VIH es común que los hombres me pidan que lo hagamos sin condón, es una tontería pero lo hacen, por qué no sé pero lo hacen.



En una revisión de rutina en el Seguro, me mandaron a hacer pruebas de sangre, al ir a recoger las muestras dieron positivas para VIH el mundo sigue fue lo que dije, tengo que resistir, la enfermedad me va consumir poco a poco, pero no puedo dejar de trabajar, primero fue por estar joven y ahora es por estar vieja los trabajos no se hicieron para mi.



Llevo muchos años dedicada a este oficio y se que las personas nacen para ser algo en la vida y hay otras que nacen para ser las lacras que van a ser señaladas, foquemones, marihuanos, mafiosos, tiradores, prostitutas, vendedores de mujeres, todos nacieron para ser señalados es parte de la vida, pero cuando señales a alguien de ellos recuerda que todos vamos para el mismo lado, todos nos vamos a morir unos más rápido que otros pero es el destino que tenemos seguro.