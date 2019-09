Estudiantes en riesgo por drenaje colapsado en la Primaria Vicente Suárez

Ciudad Obregón, Sonora.- Cólera, tifoidea, salmonelosis, poliomielitis, meningitis, hepatitis, diarrea, son algunas de las enfermedades a las que los 365 alumnos de la primaria Vicente Suárez en la colonia Libertad están expuestos debido a que los baños de las instalaciones el agua del drenaje se desborda inundando el área.

El agua cubre toda el área de los baños y se dispersa hacia el patio, pasando junto a los bebederos, lo que acrecienta este foco de infección.

Esta problemática se tiene desde hace años, pero desde el día jueves se ha agravado, por lo que, por la salud de los alumnos, se procedió a enviar a Oomapasc el reporte del problema, así como al personal de la SEC para que nos apoyen con esta situación”, indicó José Alonso Jiménez, director del plantel.



Padres de familia de los alumnos del plantel manifestaron que en caso de que no se tenga solución para el día lunes, no permitirán que los alumnos se queden a tomar clases, y que no los mandaran a la escuela hasta que se le de una solución a esta problemática, ya que esta amenaza la salud de sus hijos.

Las aguas negras inundan los baños y salen al patio, pasando por los bebederos



Por su lado, Abraham Montijo Cervantes, delegado de la Secretaria de Educación y Cultura (SEC) en Cajeme, indicó que ya se encuentran trabajando para que se solucione a la brevedad posible este problema, indicó que se envió el reporte a Oomapasc y su dependencia le ha estado dando seguimiento.

Los alumnos al salir del baño meten las suelas de los zapatos e agua con cloro para evitar contaminar más áreas de la escuela





Montijo indicó que dependiendo como evolucione la situación se analizara el procedimiento que se deberá de seguir, indicó que en un momento dado se podría contemplar el cese de labores en bienestar de la integridad de la salud de los menores, pero que esto sería como una última medida, y que confía en que esto llegue a solucionarse lo más pronto posible.