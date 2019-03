Gestores de trámites de placas y licencia portarán identificación oficial

Ciudad Obregón, Sonora.- A raíz de quejas de contribuyentes que contratan gestión y a veces no se les brinda un servicio deseado, ahora para realizar el trámite de placas y licencia, el gestor tendrá que acatar una serie de reglamentos y los que formen parte de una organización contarán con gafete certificado, así lo informa el agente fiscal, Adrián Manjarrez Díaz.

El funcionario, señala que hasta el momento de una sola organización van 16 personas registradas en la nueva reglamentación, se espera a que se enlisten 24 personas más, esto además de las personas que trabajan por su propia cuenta.

Ahora sí una persona que se hace llamar gestor, ofrece sus servicios todo viene en su gafete, requisitos como nombre, firmas, teléfono, entre otras cosas”.

Contribuyentes son defraudados

El agente fiscal, señala que en una ocasión, una ciudadana de edad avanzada, se quejó a razón de que un supuesto gestor le prometió hacer su trámite de manera inmediata y para ello le pidió 300 pesos, después de recibir el dinero ya nunca se le volvió a ver.

La señora se entristeció mucho porque era lo único con lo que contaba, pero la gente no se debe dejar engañarse y tampoco soltar dinero con la seguridad de que les cumplirán, los estafadores siempre están cazando inocentes”, expresó.

Explica que una de las formas de operar de los estafadores, es cuando las personas están en una larga fila y ante el cansancio de la gente, es ahí cuando los interceptan pidiéndoles dinero por un supuesto servicio inmediato.

Nuevo proceso del trámite

Manjarrez Díaz, explica que los que cuenten con la mencionada identificación podrán prestar su servicio sin problema, sin embargo quiénes no formen parte de una organización de gestores, tendrán que firmar los documentos en presencia de un trabajador perteneciente a la Agencia Fiscal, de negarse a hacerlo de esa manera, tendrá que confirmar su servicio por medio de un notario.

Estas medidas se hacen por no saber la procedencia del gestor. ¿Qué tal que saca la licencia a nombre de otra persona?, el interesado al final de cuentas tiene que hacer presencia porque tiene que tomase la foto”, comentó.

Gestores hablan

Los gestores que trabajan individualmente, quienes no quisieron revelar su nombre, manifestaron que aún no tienen el conocimiento de la nueva forma de operar de la Agencia fiscal en Obregón.

Además expresan que algunos tienen demasiado tiempo dedicándose a esa labor, uno de ellos comentó que tiene desde 1989 realizando trámites de placas y licencias, por lo que si tiene gafete o no él seguirá operando.

Dejó en claro que es importante que no se excluya a los independientes, porque es su manera de obtener recursos y llevar el pan de cada día a sus hogares.