Gobierno pretende dividir en dos a Teléfonos de México

Ciudad Obregón, Sonora.- En una visita a Ciudad Obregón, Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas se reunió con diversos miembros de Teléfonos de México (Telmex) de la ciudad, para exponer una estrategia que impida que el gobierno federal divida en dos a la empresa telefonista.

Explica que se interpusieron tres amparos y un emplazamiento a huelga para el 16 de enero, además destaca que sin ayuda del gobierno Telmex ha invertido 50 millones de dólares para tener su propia red.

Tras la creencia de que en nuestro país existen varias empresas monopolizadas, el secretario general del sindicato de telefonistas, explica que antes de esto había prácticas monopólicas, menciona que sus tarifas están por debajo de los estándares nacionales e internacionales.

Creo que si debe haber competencia, fomentarse, intensificarse, no le tenemos miedo a la competencia, pero mientras Estados Unidos protege a ATT, que es la empresa más grande del mundo y ese Gobierno a la empresa nacional la quiere partir en dos”.



Comenta que se necesita una red muy robusta de telecomunicaciones, precisa que las nuevas tendencias marcan que la inteligencia artificial robótica, el Internet son la tónica del futuro.

Si uno no tiene una red de fibra óptica robusta difícilmente no va a poder un país competitivo, y si a teléfonos lo obligan a compartir su red sin recibir su inversión Telmex ya no va a invertir”, explica Hernández. Juárez.