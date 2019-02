Invitan a marchar por la preservación del estadio Tomás Oroz Gaytán

Ciudad Obregón, Sonora.- Una convocatoria a toda la sociedad en general y deportistas para participar en una marcha pacífica realiza el diputado Marco Carbajal para exigirle a la gobernadora Claudia Pavlovich dar reversa a la intención de vender y destruir los estadios de beisbol de Hermosillo y Cajeme.

El punto de reunión es a las 17:00 horas de este sábado 9 de febrero en la Plaza Álvaro Obregón para de ahí tomar la calle Guerrero hasta llegar al tradicional estadio de los Yaquis, donde se pretende reunir a un buen número de personas para hacer valer el derecho de mantener los sitios históricos de la ciudad, y que no suceda como la vieja catedral y las escuelas recientemente derrumbadas.

El estadio Tomás Oroz Gaytán es un coloso histórico del que han salido generaciones de deportistas y en el que se han hecho otros eventos muy importantes para la comunidad. Es un monumento que no se debe perder porque está en buenas condiciones. No es necedad mantenerlo. Tenemos un plan de convertirlo en un estadio sustentable, que no sea una carga para el Gobierno”, externa el diputado.