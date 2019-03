Joven corrige letras de Ciudad Obregón y abre todo un debate ortográfico

Ciudad Obregón, Sonora.- El joven obregonense Bernardo Félix subió a Facebook una foto el 14 de marzo que se volvió viral en donde le coloca el acento faltante a las letras con el nombre de la ciudad acompañada de los siguiente:

La imagen tomada en la entrada norte sobre la carretera Internacional 15 abrió una serie de debates respecto a si era correcto o no escribir mayúsculas con tildes. A lo que el mismo autor de la instantánea aclaró:

Después de haber creado un debate entre que si lo escrito en letras mayúsculas se acentúan o no sólo diré que según lo que indica la Real Academia Española, sí, sí debe colocar la tilde en caso de que la palabra así lo requiera. De cualquier forma nunca fue mi intención ofender a nadie, no me considero un experto en ortografía, simplemente fue una publicación a modo de broma como tantas que hago, fin del comunicado. Saludos amigos”