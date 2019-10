La SEC a nivel Estado adeuda hasta 3 pagos a los maestros interinos

Ciudad Obregón, Sonora.- Un total promedio de 17 mil 500 pesos por persona es lo que la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) adeuda a aproximadamente 800 docentes desde el inicio del ciclo escolar 2019-2020, aseguran docentes a través de una denuncia anónima.

Desde el inicio del ciclo escolar hasta la fecha no se ha efectuado nuestro pago, esta será la cuarta quincena que no recibimos sueldo, diario marcamos al teléfono de la SEC y la única explicación que nos brindan es que FONE no ha autorizado nuestro pago, quien asegura que no es el responsable de ellos ya que no se encargan de autorizar los pagos, además nos informan que no han recibido nombramientos por parte de la SEC lo cual refleja que no aparezcamos en el sistema como maestros que están laborando actualmente”, indica la denuncia recibida en TRIBUNA.