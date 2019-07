La historia de un joven pakistaní que encontró refugio en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Para el joven de origen pakistaní Shayan Alí de 27 años, la muerte de su padre marcó su vida y al vivir inmerso en la tristeza, busco una salida y para salir de su problema emocional, optó por México donde tiene alrededor de 7 años ofreciendo productos étnicos de su país.

Ali dice vivir en la Ciudad de Chihuahua, sin embargo hace meses tomó la firme decisión de visitar Mazatlán, después Los Mochis y actualmente está en Ciudad Obregón ofertando indumentaria típica de Pakistán y figuras de madera de Sándalo, las cuales tienen un olor natural que perdura por muchos años.

Mi familia es originaria Pakistán que está al norte de la India y son ellos los que me mandan los diversos productos y los mexicanos sí los han aceptado, por lo pronto aquí en el municipio de Cajeme me he dirigido a dependencias de Gobierno”, expone el extranjero.