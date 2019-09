La inseguridad crea un panorama negativo para el Sector Comercial

Ciudad Obregón, Sonora.- La inseguridad que se vive en Cajeme ha generado al municipio una mala imagen, no sólo entre sus habitantes, sino entre quienes lo visitan, informa Jesús Nares Félix, presidente de Canaco Obregón.

En lo que va del año, son 641 casos de denuncias por robos, afirma Mario Villela, con información proporcionada por Seguridad Pública Municipal. El vicepresidente de la Cámara comercial, precisa que en enero se presentaron 105 denuncias, en el mes de febrero 72, marzo 86, abril 79, mayo 52, junio 58, julio 68, agosto 64 y en septiembre 17 casos.

DENUNCIAS SIN PRECISAR

Villela reconoce que dichas cifras están por debajo de lo que debería ser, esto porque los afectados por robo no se acercan a realizar una denuncia formal. Jesús Nares, titular de Canaco, menciona que a raíz de la campaña de cultura de la denuncia que se lanzó en recientes meses, los pequeños, medianos y grandes empresarios acuden a realizar el reporte ante las autoridades, sin embargo señala que no es suficiente que aún falta mucho para que las personas accionen en contra de los amantes de lo ajeno. Y especifica que la razón principal para que la gente no reporte ilícitos es por lo tardado del proceso de estos.

ALIANZA CON LAS AUTORIDADES

Nares Félix, revela que en las reuniones que realizan cada 15 días donde en todas ha estado presente Seguridad Pública, el empresario añade que Araceli Ramos, delegada de la zona sur de la Fiscalía del Estado, asistió a la última junta en donde se comprometió a seguir asistiendo a las mesas de dialogo. Da a conocer que la Fiscalía esta buscando una forma precisa para que cuando las personas hagan su denuncia sea menos tardada.

El titular de Canaco, comenta que sin duda la violencia que impera en Cajeme, afecta la percepción de todo ciudadano.

Las eventualidades del fin de semana también marcan mucho, lo que tenemos que crecer en el tema de prevención y seguridad”, Nares Félix.

Al igual, el presidente de Canacintra ha señalado que este Gobierno Municipal, revela que ha disminuido los indices de alto impacto, sin embargo menciona que la situación pudiera mejorar para el bien de la ciudadanía.