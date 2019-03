La pequeña Mia Nikole necesita ayuda para su tratamiento de quimioterapia

Ciudad Obregón, Sonora.- Con tan solo un año 5 meses de edad, Mia Nikole Sánchez, tiene que vivir el calvario de padecer cáncer de hígado y después de seis ciclos de quimioterapia los doctores informaron a los padres de la pequeña que necesita ser atendida quirúrgicamente en Guadalajara, ya que es ahí donde hay médicos especialistas de este padecimiento.

Me dijeron que el tratamiento iba a durar un año. No me daban esperanzas porque mi hija era una bebé que no podría soportar las quimioterapias, pero gracias a Dios le ha ido muy bien”.