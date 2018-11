La venta de cohetes a través de las redes sociales no será regulada

Ciudad Obregón, Sonora.- La venta ilegal de cohetes no será regulada durante la época decembrina, pues las autoridades del municipio aseguran que solamente se coordinarán con personal de la Sedena y actuarán en contra de los vendedores si existe una denuncia formal.

No hemos encontrado venta de cohetes establecida, sabemos que por internet se están vendiendo, pero no los hemos localizado ni en tiendas ni puestos fijos. Les pido por favor que si identifican a una persona que esté almacenando cohetes nos lo hagan saber para actuar en consecuencia”, señala el titular de Protección Civil en Cajeme.

Requisitos

Francisco Mendoza comenta los requisitos para vender cohetes: dispositivos de seguridad, que no estén instalados cerca de escuelas, gasolineras ni gaseras; que no tengan nada que provoque un accidente, la posesión de un extintor y que coloquen una barrera entre ellos y el público, sobre todo no almacenar más de 9 kilos de pirotecnia. “Recordemos que lo que se vende en Internet, muchas veces son gente del centro del país y ellos están regulados por la Sedena”, comenta el director.

Asimismo, se dará una capacitación a los vendedores de cohetes sobre el uso de los dispositivos de seguridad que deben tener para poder vender. Este jueves es la primer capacitación en la sala de cabildo del Ayuntamiento.

Todo lo que sean luces será permitido, todo lo que explote será decomisado, cuando vayan a pedir el permiso a Protección Civil vamos a tener vigilancia continua desde el día 10 de diciembre hasta el día 1 de enero, periodo en que se va a permitir la venta de cohetes y vamos a hacer revisiones diarias de los puestos”, manifestó Francisco Mendoza Calderón.

Recomendaciones

Lo ideal para mantener a salvo a los niños de un accidente con los cohetes, es la supervisión de los padres o de un adulto cuando estos compren o prendan los fuegos artificiales, es la recomendación que hace Protección Civil.

Expedición de permisos

La directora de Inspección y Vigilancia, Silvia Camargo Apodaca, informó que se expedirán entre 120 y 160 permisos de venta, con un costo aproximado de 6 mil 350 pesos.

Destacó que, por seguridad, no se darán permisos en el primer cuadro de la ciudad, es decir, de la calle Zaragoza a la Allende y de la calle Miguel Alemán a la Veracruz. Sin embargo, mencionó que en la Plaza Lázaro Cárdenas sí habrá un puesto, pero que estará vigilado constantemente. Esta medida obedece a que no haya riesgos de una explosión en el centro ya que hay muchos elementos flamables, sobre todo en MerCajeme.