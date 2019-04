La vida en dos ruedas por Ciudad Obregón de Misael Miranda García

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde su corta edad, Misael Moisés Miranda García, 'Misa’ como lo conocen en su club, es un altruista apasionado en recorrer todo Cajeme y sus alrededores en dos llantas con su motocicleta para ayudar junto con su Club Renegados a quienes menos tienen.

Su primera moto fue a los 7 años, fue una cincuentona poni le decían, porque estaba bien pequeña, era marca Carabela, se la regaló su papá, ya que él tenía un taller donde arreglaba motos, fue desde ahí que el 'Misa’ creció rodeado de las motos.

Misael Miranda ha pertenecido a dos clubes de motos, antes de entrar a Renegados Moto Club en Yaquis Riders, donde todos eran más grandes que él, con impresionantes motocicletas.

Ayudando a los demás compañeros fue ahí cuando inició con su taller mecánico.

En Renegados, la hermandad, no sabes lo bonito que se siente llegar a otras ciudades, en otros Estados y que te reciban como un pariente, es más, mejor que un hermano. La fraternidad que se lleva a cabo aquí, cada viernes y cuando tenemos eventos para ayudar a la comunidad, creo que complementa perfecto la vida entre las motos y mi familia, porque para estar en el club el primer requisito es tener una moto, el segundo es estar bien en tu familia y en tu trabajo, eso da mucha armonía. Invito a la comunidad, que se quite ese estigma de los motociclistas, los clubs de verdad se enfocan a hacer el bien, nosotros no dañamos a nadie, solo compartimos una gran pasión por estos vehículos”, comentó en una entrevista pasada.