“La vida me dio lujos, Dios me dio vida”: Exnarcotraficante de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En esos años cuando su mente todavía era una esponja y siendo un joven inteligente le enseñaron el 'arte' de torturar, aún recuerda esa primera vez, él mismo les decía ¡ya basta! No le era permitido parar, tenía que seguir, le dolían los puños hasta que obtenían lo que necesitaban.

Nacido en Durango en el año de 1974, hijo de una ama de casa y un maestro abogado, del cual aprendió el bonito hábito de la lectura, esto le servía mucho porque le ayudaba a su padre a hacer demandas a su corta edad bajo su supervisión. En esos momentos en los que su padre siendo abogado penalista se relacionaba con muchas personas que se dedicaban a varios “giros” delictivos, fue así que aprendió cosas a ese respecto, aunque no necesitaba de nada de esto pero le gustaban los retos.

EMPIEZAN LOS LUJOS

En el año de 1998 empezaba a trabajar poniendo líneas telefónicas, en ese tiempo conoce a quien sería su jefe por 8 años, ese día fue recibido por un grupo de seis personas armadas en la sierra de Durango, “el jefe” le ofreció un sencillo trabajo recibir droga de México a Estados Unidos, él se encargaría de resguardar el oro blanco para después distribuirlo en ese país, siendo un reto importante dijo Sí, al término de esta plática y después de haber instalado unas cuantas líneas telefónicas su primer pago fue de 5000 dólares, un año después estaba en Arizona esperando el primer cargamento apenas tenía 24 años.

Con el paso del tiempo se ganó la confianza del “jefe”, con esto le permitían manejar grandes cantidades de dinero además de bienes, se estaba acostumbrando a llevar una vida que jamás se imaginó tener, no le gustaba vivir en casas por eso es que prefería vivir en los más lujosos hoteles, cuando tenía el deseo de ir a México tomaba su avión privado y pagaba 3,000 dólares porque le encendieran la pista.

Era deslumbrante la vida de excesos y lujos que tenía, en el año 2008 empieza la “caída”, atraparon a “el jefe”, este fue encarcelado, a él no le encontraron pruebas suficientes para ser procesado por el delito de tráfico de droga, solo lo deportaron, estando en México su vida y la de su familia empezó a cambiar ya no manejaba la misma cantidad de dinero tenía que “trabajar” por su cuenta reuniendo a un grupo de jóvenes para robar autopartes, con esta actividad ganaba dinero pero no las cantidades a las que se había acostumbrado a ganar.

EL CAMBIO

Las necesidades y los problemas crecían, había perdido dinero, amistades, bienes y a su familia le estaba afectando en todos los ámbitos, es en el año 2013 que encuentra un camino que ni en sus sueños más locos se imaginó vivir y éste fue su primer encuentro con Dios, es en este momento que su vida empieza a cambiar.

Primero recibe a Dios en su vida, como el único salvador y es en la iglesia donde le explican que ya le fueron perdonados todos sus pecados habiendo recibido a Dios en su vida y en su corazón.

y que realmente está arrepentido de sus actos pasados, es cuando se arrodilla y con lágrimas en los ojos dice sí a un nuevo reto, que era cambiar total y radicalmente su forma de vivir y de pensar.

El primer acto que hizo después de esta aceptación fue pedir perdón a todas las personas a quienes había hecho daño principalmente a su familia, a pesar de que el hambre le duele prefiere hacer oración antes que robar.

Después de vivir en los más lujosos hoteles, ahora vive en un humilde espacio, sin lujos, sin dinero de sobra, sin esposa, sin hijos pero con Dios en su vida y lleno de esperanza y motivación se levanta cada mañana a trabajar sin robar, sin hacerle daño a nadie por el contrario se dedica a ayudar a los que necesitan más, de lo poco que tiene.