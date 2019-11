Los 'Coyotes' facilitan licencias de manejo sin presentar exámenes

Ciudad Obregón, Sonora.- Con solo 300 pesos, sin saber conducir ni conocer una sola regla de tránsito, los cajemenses pueden conseguir una licencia de conducir, a tan solo escasos metros de la Agencia Fiscal, en donde grupos de gestores ofrecen facilitar el trámite a cambio de una recompensa para ellos, lo cual es considerado un acto de corrupción.

"¿Placa, Licencia?, ¿Qué anda tramitando?", es la pregunta que realizan para abordar a la persona que quiere sacar su licencia de conducir, una vez que hacen el contacto describen el negocio, con solo presentar una identificación, comprobante de domicilio y un pago que varía entre mil 50 a 2 mil 500 pesos, aseguran tramitar una licencia de conducir, sin necesidad de presentar el examen médico, ni acreditar la prueba de vialidad correspondiente.



Al ser cuestionado el ‘coyote’, sobre la legalidad de este proceso la respuesta fue que los formatos de acreditación de las evaluaciones son obtenidos directamente en la agencia fiscal.



Lo anterior viola los incisos tercero cuarto y quinto del Articulo 39 de la Ley de Control Vehicular para el Estado De Sonora, los cuales indican: "tomar curso teórico –vial, impartido por las autoridades de tránsito competentes", "presentar certificado médico, con antigüedad no mayor a 3 meses, de su aptitud física y mental para conducir, así como de que no es afecto al uso consuetudinario de bebidas embriagantes o de estupefacientes" y "aprobar las evaluaciones teóricas y prácticas establecidas por el personal autorizado del departamento de tránsito", respectivamente.



Adrián Manjarrez Díaz, agente fiscal de Ciudad Obregón, manifestó que la dependencia no puede constatar si el gestor realizó su trabajo de forma correcta, ya que, al presentar los papeles validados por los diferentes actores involucrados, la legalidad de los documentos ante esta dependencia el legitima.



Del mismo modo informó que para evitar este tipo de fraudes la Agencia está trabajando en habilitar en el inmueble áreas exclusivas para sea ahí mismo donde se apliquen estas pruebas, y exhortó a la población a denunciar directamente en la dependencia este tipo de anomalías, con la finalidad de no expedir licencias a personas que supondrán un riesgo para los ciudadanos.