Los cajemenses aseguran que el Plan de los 100 días quedó inconcluso

Ciudad Obregón, Sonora.- Mientras el alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado aseguró en su informe del Plan de los 100 días que de los cuatro ejes rectores que fueron desarrollados; ‘Municipio Seguro y en Paz para la Convivencia Social’ y ‘Gobierno Honrado, Transparente y Austero’ fue a los que se les dio especial atención, sin embargo los ciudadanos coinciden que en ambos temas las problemáticas continúan vigentes y lo peor es que cada vez son más graves.

En el tema de la violencia no se ha resuelto nada, la semana pasada ejecutaron a uno en la Plaza Sendero y también en la Laguna y como madre de familia me preocupa demasiado que haya mucha violencia, mis hijos no andan en malos pasos, pero no falta que estando en la calle les toque presenciar un hecho violento”, externó la señora Rosalba Duarte.