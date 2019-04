Los intentos de suicidio en jóvenes cajemenses va en aumento

Ciudad Obregón, Sonora.- Los intentos de suicidio entre la población joven han incrementado con un promedio de entre cinco y seis intentos por mes, esto conforme a información brindada por la Cruz Roja Mexicana, en Ciudad Obregón.

José Luis Osegueda Osegueda, comenta que el auto privaciones de la vida, se dan principalmente en personas que presentan depresión o tiene alguna adicción.

Desde el año pasado se han incrementado, antes no era común, ahora es el pan de cada día, ahí si la persona no está agresiva vemos qué sustancia consumió o vemos el 'modus operandi' que uso para ver si se traslada o no a un hospital”, expresa.