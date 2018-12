Los recibos de cobro del agua no llegan al área rural en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- “Llegué y la empleada me dijo que al parecer ya no le querían pagar a la empresa y por eso no se estaban entregando” fue la respuesta que recibió Fernando Zazueta al acudir al Centro de Atención del OOMAPASC al no llegar el recibo del agua.

Señala que para evitar un corte en el servicio del agua, se vio en la necesidad de ir a las oficinas para conocer su consumo y monto para posteriormente volver a liquidar el pago.



Esta fue la situación que vivieron los usuarios del OOMAPASC en el área rural, quienes se quedaron a la espera de que llegará a sus domicilios el cobro del pasado mes de octubre.



Fue en las comisarías de Pueblo Yaqui, Providencia y Esperanza, en las que la empresa encargada de tomar la lectura y entregar los recibos presentó fallas.

Se desconocen los motivos



El director general de la paramunicipal, Rodrigo González, indica que el área de contraloría comprobó el problema, del cual se desconocen los motivos por los que se saltaron viviendas durante la entrega.

Es una empresa externa que entrega los recibos a través de un convenio o contrato, no sé qué sea que tiene con el sindicato, de algún modo tiene una relación con el sindicato, vamos a investigar que ocurrió y porque motivo no se entregaron los recibos”, dice González.



Expone que existe la posibilidad de que existan cambios en el proceso de toma de lectura y envió de cobro a los usuarios, por lo que se plantea durante el próximo año realizar una licitación y asignar un presupuesto específico para el pago de este servicio.



Vamos a buscar llegar al acuerdo de que el personal sea del organismo y que a la empresa se le contrate solo para la impresión de los recibos y que el sindicato no tenga relación”.



No se logró obtener información sobre el nombre de la empresa por parte de las autoridades de la paramunicipal.

Sindicato se deslinda



Por su parte, la secretaria general del Sutoc, Silvia Godoy Vea, asegura que exista alguna relación entre el sindicato y la empresa encargada de la elaboración de los recibos de cobro.

Es falso totalmente, nosotros no tenemos nada que ver en eso”.

Comisión revisará el contrato



Rafael Delgadillo Barbosa, regidor y presidente de la comisión de Desarrollo del Agua, dice que se solicitó a la contraloría del OOMAPASC información sobre la empresa, esto para analizar el contrato que existe y el costo que le genera al organismo.