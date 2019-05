Madre está alejada de su hijo al ser privada de la libertad en Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- A sus 22 años, Daniela es una madre joven que desde hace 4 años se encuentra privada de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, lamentándose diariamente por sus errores que la mantienen alejada de su hijo.

Su vida siempre fue difícil, su madre biológica la vendió cuando tenía tan solo 11 meses de edad, pero logró ser rescatada por su abuelo; desde entonces fueron sus abuelos quienes se encargaron por completo de ella.

Un 23 de diciembre, cuando aún tenía seis años conoció a su mamá y al novio de ella, así como a sus dos hermanos menores, Daniela pensó que tendría una familia, pero su infancia se vio manchada cuando su padrastro la atacó sexualmente.

Durante la víspera de la celebración de Navidad su madre se fue dejando también abandonados a sus otros dos hijos y desde entonces ni ella ni sus abuelos la han vuelto a ver, dejando a sus otros dos hijos abandonados.

Después de embriagarse y consumir diversas drogas como acostumbraba, Daniela se sintió envalentada lo que la llevó a ser participe de una riña, la cual resultó en una tragedia pues un hombre perdió la vida a manos de ella.

Daniela relata que al día siguiente no pensaba que lo que había hecho fuera a traer consecuencias, que su caso, como otros, no tendría solución, sin embargo, con los 18 años recién cumplidos su vida dejó de ser la que tenía en el barrio, para pasar a estar encerrada cumpliendo una condena por haber cometido el delito de homicidio doloso.

Yo me creía muy fregona cuando en realidad era una estúpida que pensaba que las podía con todo, era una chola sicaria que decía dar todo por su gente y poner su cuerpo como escudo para proteger a su amor, nunca pensaba en mi hijo, la droga me tenía agarrada; me da risa yo muy valiente con un puño de pastillas, cerveza y cuanta cosa me atontara", dijo la joven.