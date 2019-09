Madres de familia protestan por falta de maestros en la Técnica 22

Ciudad Obregón, Sonora.-Tres maestros, un prefecto, un bibliotecario y un intendente es el personal que hace falta en la Escuela Secundaria Técnica Número 22, la cual se ubica en la Comisaria del Tobarito, ante tal situación con gran molestia, las madres de alumnos se manifiestan exigiendo una solución inmediata.

Diariamente a la institución se ve privada de 10 horas de la materia de matemáticas, 8 horas de historia, 15 horas de artística, una hora de tutoría, informa Karen López del Castillo Barragán, supervisora de dicha escuela pública.

ALUMNOS AFECTADOS

Vicente Sarmiento, director de la institución, detalla que el total de grupos en la Técnica 22 son 18 de los cuales 12 grupos de 30 alumnos cada uno, se ven ausentes de hasta dos horas en determinada materia.

EL SENTIR DE LAS MADRES DE FAMILIA

Las madres de los alumnos, detallan que desde que inicio el ciclo escolar, la Escuela no tiene personal docente y que esta situación también se presentó en la temporada del año pasado, es por eso que desató el hartazgo de las progenitoras quienes al no tener respuesta durante el año pasado amenazan con tomar la institución educativa.

Mencionan que hace 15 días acudieron a las instalaciones de la SEC en Ciudad Obregón, sin embargo la solución no ha sido palpable.

CASO ESPECIAL

Otra de las afectadas es la adolecente, Daira Daniela Jiménez Núñez del grupo de 2 F, quien además de no recibir varias horas de clases, tiene discapacidad visual, y no puede realizar sus estudios completamente porque sus libros de braille aún no han llegado a dicha escuela.

Su madre, la señora Ramona Núñez revela que el año pasado en el segundo día de clases la menor ya contaba con sus libros.