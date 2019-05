Menores de Cajeme reciben atención psicológica en la Unidad Especializada

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante todo el año la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Unidad Especializada para Menores, no solo brinda atención psicológica gratuita a los infractores, sino también a jóvenes y niños que necesiten de esta ayuda, así lo informa su titular Miriam Tapia Rodríguez.

Por mes se recibe de entre 150 a 200 menores con un porcentaje de aproximadamente 50 por ciento de reincidencia, revela la funcionaria.

Siempre nos hemos enfocado en puntualizar que no necesariamente los menores tienen que cometer una falta antisocial o administrativa para requerir esos apoyos”, explica.

Formas de actuar

Menciona que es recomendable que cuando algún padre o tutor observa en el menor conductas extrañas las cuales probablemente se puedan convertir en antisociales, hable con el joven/ niño, si no logra que la situación mejore es necesario buscar ayuda por parte de las autoridades, esto en caso de no tener los recursos necesarios para brindarle ayuda particular.

La funcionaria de la Unidad, confiesa que en muchas ocasiones le toca atender casos en donde hay familias muy pobres y quienes al buscar desesperadamente alternativas para sus hijos acuden a la Unidad y se les brinda tratamientos psicológicos así como diversos programas que les ayudan a mantener su mente ocupada tal es el caso del deporte.