Molinera del siglo pasado tiene un valor sentimental para la señora Victoria

Ciudad Obregón, Sonora.- La señora Victoria Arana, quién vive en el ejido Bernabé Arana, cuenta con una máquina desgranadora que data del siglo pasado, por lo cual expresa que muchos, han querido comprársela para exhibirla en museos o simplemente de colección, sin embargo la señora se mantiene firme en conservarla.

Mira me han hecho lucha para comprármela, lo menos que me han ofrecido son 2 mil pesos, pero no, aún me hace mucha falta en mis labores”. Añade que este aparato antiguo, se lo trajo un joven de Huatabampo, quién decidió regalarle la molinera.