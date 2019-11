Municipio de Cajeme gastará recursos en carta de apoyo a Evo Morales

Ciudad Obregón, Sonora.- En un debate de ideologías políticas se convirtió la Sesión de Cabildo del Ayuntamiento después de que la regidora Rocío Lauterio, de Morena, solicitara que se publicara un posicionamiento por parte del municipio en apoyo a Evo Morales en medios estatales y nacionales, específicamente en la Jornada.

En Bolivia, al imperialismo yanqui no le gustó lo que Evo estaba haciendo, pero si le gustó el litio de Bolivia, por eso metió su mano junto a los ricos que perdieron la elección, a la prensa e iglesia que le sirven, compró militares y policías y armó una guerra con la que tumbó a Evo” dice el documento que se presentó ante los regidores.

El gasto que podría superar los 200 mil pesos por la publicación y generalizar una idea política, causó que los regidores de oposición se manifestaran en contra de lo que llamaron una “ocurrencia”, debido a que existen temas prioritarios en el municipio.

Nos debemos mantener al margen de lo que nos compete la ley como municipio sin dejar de reconocer la libertad de ideas; es un tema que no debe de ser discutido en este Cabildo, creo que estaríamos cometiendo un grave error manifestándonos políticamente” manifestó Emeterio Ochoa Bazúa de la bancada del PRI.

El edil, Gustavo Almada, expuso que esta propuesta fue un completo desatino, el cual es un tema en el que el Ayuntamiento no tiene nada que hacer, mucho menos invertir recursos con los que no se cuenta. “Menos hay por qué invertir dinero en la prensa local, estatal o nacional cuando no tenemos dinero para que un policía cuente con una motocicleta”.

Rodrigo Bours Castelo, regidor independiente, califico como un despropósito la propuesta de utilizar recursos municipales para un posicionamiento de política internacional y el calificar a México con Bolivia se encuentra fuera de lugar.

Por su parte, la regidora, Graciela Armenta Avalos, expresó que es necesario dar importancia a la situación que actualmente se vive en Cajeme, ya que en lo que va del año se han presentado más de 370 asesinatos, por lo que llamó a sus compañeros a no salirse de la línea que es trabajar por Cajeme.“Este no es un tema propio, tenemos problemas más graves y hay prioridades que no son la política internacional, respeto la intención pero no hay que salirnos de la línea que es trabajar por Cajeme”.

Pese a la discusión de más de una hora, con 12 votos a favor por parte de los morenistas, 2 abstenciones y nueve en contra, fue aprobado lanzar el comunicado, sin embargo, este se analizará para adecuaciones en su redacción, además de que no se tiene una fecha exacta para que sea publicado, ni los medios.