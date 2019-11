Niños con cáncer en riesgo por suspensión de tratamiento en el IMSS

Ciudad Obregón, Sonora.- Miedo, angustia y desesperación, es lo que viven madres de familia de menores que padecen cáncer y son atendidos en el Hospital Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que desde hace casi un mes no reciben su tratamiento.

La primera vez dijeron que la sacaron porque había muchas urgencias y la programaron para el miércoles, me hablaron a las 10 de la mañana para confirmar la cita del niño, a las 12 me hablaron otra vez para cancelarme porque no hay tratamientos” expuso la madre de familia Alondra Nuñez quien acude a las quimioterapias desde la Guaymas.