Nuevos métodos de pago afectan a comerciantes cajemenses

Ciudad Obregón, Sonora.- Los vales y las tarjetas de crédito o débito son los métodos de pago que cada vez utilizan más los cajemenses, por lo que los micro empresarios se ven afectados al no contar con terminales bancarias o acuerdos comerciales con diferentes empresas.

Jesús Nares Félix, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en Cajeme, indicó que durante este regreso a clases se registró un aumento del 15 por ciento en las ventas, con respecto al año pasado en el mismo periodo, sin embargo, los pequeños negocios reportan que sus ventas fueron de malas a regular, esto según un sondeo realizado por TRIBUNA.

Estos métodos de pago vienen cambiando la mentalidad de los ciudadanos, en años pasados los padres de familia acudían a las casas de empeño para poder solventar el gasto propio del arranque de clases es colares y durante el actual, estos locales reportan una marcada baja en su clientela, explicó Nares Félix.

Lo anterior se debe a las nuevas estrategias de los comercios para brindar préstamos, como sería el caso de los vales, los cuales son válidos solo para ciertos artículos en tiendas específicas, lo que acapara el flujo de efectivo en solo unos establecimientos comerciales.

Nares Félix, recalcó que una buena estrategia comercial consiste en adaptarse a las nuevas tecnologías o acuerdos comerciales, es decir si un negocio no cuenta con terminal bancaria, su rango de mercado se ve disminuido.

Mi hijo trabaja en un call center y pues me apoya con los gastos de la despensa, con la tarjeta de vales que le dan en su trabajo, la cual no puedo usar en la carniceria o la tienda, por lo que tengo que ir al supermercado por la despensa, ya que solo ahí la aceptan”, indicó Fernanda López, ama de casa.

No me gusta salir con efectivo, siento que no me rinde el dinero, prefiero pagar con tarjeta, creo que es más seguro, por lo que es raro que llegue a los lugares donde no me aceptan el pago con tarjeta”, dijo Cecilia Acosta, estudiante.