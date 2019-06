Obregón: Ciudadanos son blanco de asaltos en el paso a desnivel de la 200

Ciudad Obregón, Sonora.- Frecuentes asaltos, riñas y falta de iluminación, son algunas de las quejas de los peatones que utilizan el paso a desnivel de la calle 200, el cual consideran peligroso por lo que piden mayor seguridad.

Aquí hay mucha delincuencia, no hay seguridad y tampoco buena iluminación, por la noche se agarran a pedradas en la parte de arriba y a cada rato llega gente diciendo que la asaltaron”, manifestó Carmen, comerciante del lugar.

Los habitantes del sector que diariamente transitan por el paso a desnivel, manifestaron que en la parte de arriba donde se encuentran las vías del tren, no hay iluminación.

Macario Peregrino, vecino de Plano Oriente, señala que incluso durante el día se presentan asaltos, por lo que en ocasiones prefiere caminar hasta el paso de la No Reelección, para evitar alguna situación de riesgo.

Aquí hay muchos robos, a mí no me ha tocado pero a muchos conocidos míos los han asaltado, incluso hay gente de las Cachimbas a las que les ha pasado, yo creo que los que andan haciendo eso no son de aquí”, comentó.