Óptima Energía: "Falla de lámparas en Cajeme, por falta de mantenimiento"

Ciudad Obregón,Sonora.- Las fallas en el alumbrado público del municipio no se deben a problemas en las lámparas, si no al mal mantenimiento que se le ha dado a la instalación y fotoceldas, ya que hasta el momento la empresa Óptima Energía no ha recibido reclamo por ninguna garantía.

Enrique Gómez Junco, director general de Óptima Energía, expone que se utilizaron 200 kilómetros de cableado nuevo para instalar 25 mil 158 luminarias, para lo que fueron contratados por el Ayuntamiento de Cajeme.

Los problemas que se presentan son a causa del cableado que ha sido vandalizado o ha tenido un mal mantenimiento, lo que sucede de igual forma con las fotoceldas, señala.

El director de la empresa descarta que se hayan realizado malas instalaciones en las lámparas LED o realizado ‘mexicanadas’, esto tras declaraciones de las autoridades municipales.

Creo que hay un problema de atención y mantenimiento al alumbrado público, que no tiene nada que ver a nuestro convenio; nosotros fuimos contratados para instalar luminarias, son las mismas de ciudades como Los Ángeles y Nueva York” menciona.

Gómez Junco Manifiesta que el proyecto que se realizó hace seis años ha logrado que el municipio cuente con un ahorro en el consumo de energía eléctrica del 56 por ciento, ya que antes del cambio a luminarias LED se consumían más de 13 millones de kilowatts al año, y al 2017 este se redujo a 626 mil kilowatts.

Además, indica que en el 2017 el Ayuntamiento recibió una bonificación por la modernización del alumbrado por alrededor de seis millones de pesos.

Añade que Óptima Energía se encuentran dispuestos a atender cualquier problema que se presente en las lámparas.

El secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Ovidio Alejandro Villaseñor reconoce que las lámparas no representan un problema, si no las adaptaciones que se hicieron y los daños en las fotoceldas, además del robo del cableado.

Menciona que otro factor que afecta al municipio, es el hecho de que la empresa solo garantice las lámparas, sin hacerse cargo del mantenimiento en la instalación, lo que representa un fuerte gasto para la comuna.

Lo lógico era que la empresa se hiciera responsable del mantenimiento, pero la obligación es del Ayuntamiento, son lámparas que se van a pagar solas varias veces, el ahorro de energía si lo tenemos pero con la renta y el mantenimiento nos ha salido mas caro” expresa.

Por otra parte, la Contraloria Municipal detectó un faltante de lámparas, ya que a seis años de que instalaron 25 mil 158 luminarias, en Cajeme hay 22 mil, lo que se está investigando.