'Outsourcing', principal enemigo de trabajadores para una mejor vivienda

Ciudad Obregón, Sonora.- “A consecuencia de estar registrado con el salario mínimo, no he podido adquirir una vivienda del Infonavit, esto a pesar de contar con una paga mayor a la que establece esta empresa. Debería de existir una ley que regule este tipo de situaciones, que afectan a la gran mayoría de trabajadores”, así lo expresa Eduardo Mendoza.

Diversas empresas de la región cuentan con el llamado 'outsourcing', servicio contratado por las empresas el cual consiste en manejar el sistema de nómina de los empleados que incluye todas las prestaciones de ley como lo es crédito de vivienda, sin embargo a decir de los trabajadores esto ha generado problemas al querer adquirir una casa, porque muchas veces los registran con el salario mínimo.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Obregón, expone que sus 15 mil empresas afiliadas al organismo empresarial cuentan con derecho a Infonavit, pero que siempre se tiene que tener cuidado con el manejo de 'outsoursig'.

Por ejemplo si tu como empresario pagas el servicio de autsoursig, que incluye prestaciones de ley como crédito Infomavit, en el proceso se hacen ahorros, si pagas siete mil pesos, el autsoursing te registra con tres mil pesos, te ofrecen los beneficios pero no al precio establecido”, explica Julio César Pablos Ruiz.

Beneficios de contar infonavit

El enganche no es indispensable, ya que se toma del saldo que tenga el trabajador en su subcuenta de vivienda. Solo en caso de que el saldo no sea suficiente, el trabajador requiere pagar la diferencia, no es necesario tener historial crediticio sano, ya que es un derecho del trabajador garantizado por el saldo en su subcuenta de vivienda y su salario, si los ingresos del trabajador no rebasan los 12 mil 250 pesos, el instituto maneja un subsidio con el cual se puede llegar a ser del 1.97 por ciento, muy inferior al 11por ciento que en promedio cobran los bancos.

Inconvenientes del crédito

Se requiere tener 116 puntos, independientemente de la antigüedad que tuviera en su actual empleo, el crédito Infonavit está pensado para pagarse en plazos mayores a 15 años, si los ingresos del trabajador rebasan los 12 mil 250 pesos, los intereses pueden incrementarse hasta un 13.06 por ciento, el cual es superior al 11 por ciento.



Margarita G. menciona que sin duda la infraestructura de las casas de Infonavit no cuentan con el tamaño adecuado para el derechoabiente, principalmente para personas que cuentan con alguna discapacidad quienes deben de tener espacios adecuados para aparatos que utilicen como silla de ruedas y bastones.

Javier Ruiz Castro director de Nexo Arquitectos, explica que la dimensión de las viviendas de conveniencia, están bajo los estándares establecidos a nivel nacional, sin embargo por cuestión cultural en la región no son aceptadas en su totalidad por la ciudadanía.