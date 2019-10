Pablos Ruiz: "Es penosa la imagen urbana del Parque Industrial"

Ciudad Obregón, Sonora.- Una expansión del 20 por ciento podrían tener las empresas instaladas en el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO), si se tuviera una buena infraestructura, asegura el presidente de Canacintra Julio César Pablos Ruiz.

Expresó que a pesar de que el año pasado y lo que va del 2019 se han reunido en más de 10 ocasiones en donde se han planteado el tema de rehabilitar la pésima infraestructura del Parque Industrial, no se han encontrado una solución concreta y ante tal problemática no solo no se genera crecimiento en empresas ya existentes, sino que también se inhibe la llegada de nuevas empresas.

El líder industrial, explica que en 2015 se habían planteado de manera tripartita 360 millones de pesos, de los cuales 168 se utilizaron para el Bulevar las Torres, mientras que el restante que fue una cantidad de 250 millones, cantidad sobrante de la cual actualmente solo se destinarán 60 millones.

Señala que ante tal tardanza, durante las dos semanas entrantes se sostendrá otra reunión en donde se analizará el costo de la reparación total del Parque con concreto hidráulico donde se busca que se asemeje al Bulevar las Torres, otro punto que revela es que por petición de los diputados estatales, se planteará el que no solo sea una rehabilitación de pavimento hidráulico, sino que también que se incluya material especial que aguante el rodado del PICO y finalmente comenta que se hablará con el ayuntamiento con un apoyo momentáneo de rehabilitación de vialidad asfalto y al mismo tiempo ver presupuestos para posteriormente entrar con las licitaciones para que se comience con la obra formal de imagen del Parque.

Pablos Ruiz, comenta que la zona industrial genera al menos 15 mil empleos y que por ello es lamentable que los tres niveles de Gobierno nono estén peleado por gestionar recursos para uno de los lugares que generan más riqueza para el municipio de Cajeme.

“Cuando se habla del Parque Industrial, se habla de un lugar que está enlazado con todo el mundo, un mercado fuerte de inversión”.

Pablos Ruiz, menciona que tiene el conocimiento de que por años se ha ignorado la rehabilitación del Parque, pero que el problema ya llegó al límite y que con la llegada de las empresas Socialmente Responsables, se hace especial énfasis en exigir al Gobierno lo que le corresponde realizar.

Finalmente agrega que tristemente para la rehabilitación de las obras, el empresario al no contar con el apoyo suficiente tiene que desembolsar en obra pública, decisión que terminan tomando para que no se generen más problemas que afecten al trabajador y a los mismos empresarios.