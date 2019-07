Pacientes de Urgencias de IMSS Cajeme reportan ser atendidos de forma inhumana

Ciudad Obregón, Sonora.- Largas horas de espera, falta de camillas, sobrecupo, pacientes sentados en el piso y en cubetas en espera de pasar a las áreas de atención especializada son algunas de las quejas que los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cajeme manifiestan sufrir al acudir a Urgencias.

Durante un sondeo realizado por TRIBUNA en las instalaciones del IMSS, se recabaron múltiples denuncias de un servicio de mala calidad, donde se manifiestan las carencias presentadas por la gran demanda de atención.

Las instalaciones destinadas para la primera atención del Instituto se han visto rebasadas al incrementarse la población del municipio, es por ello que se presenta la falta de mobiliario para brindar el servicio que la ciudadanía se merece.

El Triaje o protocolo de intervención es un método de selección y clasificación de pacientes empleado en el Servicio de emergencias, con el cual se evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo con las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles, así como la capacidad de ocupación de las instalaciones.

No son pocas las veces que llegan personas de urgencia las cuales después de largas esperas de atención en el IMSS, optan por acudir a una clínica particular, aun con contar con la afiliación al Seguro Social y a sabiendas del gasto que esto representa”, declaró un médico de una clínica particular de la ciudad, quien solicitó anonimato.