Padres de familia denuncian a maestro por presunto acoso hacia alumnas

Ciudad Obregón, Sonora.- Madres de familia de la escuela primara Maximiliano R. López denuncian que un docente sienta a sus alumnas en las piernas y para que se queden quietas les presta su teléfono celular, para que se pongan a ver videos.

Ante situación las señoras exigen la destitución del maestro, llamado Ángel, quien presuntamente tocaba de manera indebida a sus alumnas.

El profesor, hasta el pasado lunes impartía clases a los grupos de 1 ‘A’ en el turno vespertino y 3 ‘A’ en el turno matutino y tenía a su cargo aproximadamente a 60 estudiantes en ambos turnos.



Las madres de familia de la primaria Maximiliano R. López, ubicada en la colonia Machi López, decidieron exigir a las autoridades educativas la destitución total del supuesto maestro agresor de menores, porque desde hace varios días los alumnos hacen declaraciones graves sobre la actitud y forma de accionar del docente hacia las alumnas.



Viridiana, madre familia de una estudiante de primer grado que cursa el turno matutino, revela que su hija lleva días exponiendo lo que el maestro les hacía.



Menciona que la niña le platicó que el pasado viernes fue el día más fuerte, ya que a declaración de la menor sentó a la fuerza a una niña y todos los niños observaron dicha acción.

Hable con mi hija, gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero el simple hecho de que un maestro les abrace fuertemente, bese en el cuello a sus alumnas y que les toque la parte baja de la espalda, para mí no está para nada bien”, expresa.

María Elena, madre de un menor, señala que a su hijo el maestro lo ha maltratado de manera física y como el niño es tímido no se defiende y recurre a su madre.



Las progenitoras dejan en claro en decir que si las autoridades educativas no accionan ante el caso, las niñas no asistirán al plantel, agregan que también exigen que al maestro se le destituya totalmente, ya que si se le reubica a otra escuela, seguirá abusando de sus alumnas.



El delegado de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Abraham Montijo, explica que para tranquilidad de los padres de familia el maestro fue retirado de las aulas y se asignó a un maestro interino que estará frente al grupo de manera inmediata.