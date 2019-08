Personas reciben apoyo con descuentos y pasajes gratis en Central de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- “Hace 20 años, mi hijo nació con labio leporino, como madre desde ese momento busqué todos los medios para que mi pequeño pudiese estar bien, me dirigí con autoridades, asociaciones hasta conseguir los recursos y llevar a mi bebé al Hospital Shriners, también me acerqué con el titular de la Central donde se me hizo un descuento, pero desconozco si en la actualidad se sigan otorgando”, relata la señora Rocío Encinas.

De enero a la fecha se han otorgado más de 700 mil pesos en descuentos de pasaje entre las 13 líneas de autobuses federales y la central Camionera de Ciudad Obregón, así lo revela el titular de la terminal Omar Serna Córdova.

El director de la central, explica que quienes más se acercan a pedir apoyo son personas discapacitadas, adultos mayores y madres solteras que ante su vulnerabilidad necesitan acudir a citas médicas hacia otras ciudades del estado, país o el extranjero.

Serna Córdova, expone que dependiendo de la necesidad de la persona es como se hace la deducción. Comenta que la rebaja va desde el 25 al 50 por ciento y en ocasiones se cubre la totalidad del pasaje de ida y vuelta.

El funcionario agradece a los administradores de las líneas por sumarse de manera positiva en solidaridad con los más necesitados de la localidad.

Explica que al solicitante se le pide su identificación como credencial de elector, acta de nacimiento, el motivo de su viaje, documentos como una receta médica y que demuestre que tiene una situación económica complicada.

Por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el apoyo en viajes ha sido una cantidad monetaria de más de 300 mil pesos en pasaje, donde al igual que en la central, se da prioridad a quienes pidan apoyo por dificultades médicas.

El director de la Central de Autobuses de Ciudad Obregón, Omar Serna, expone que como en todos los casos, algunas personas no tienen necesidades económicas y acuden a pedir los descuentos.

Menciona que una manera viable de identificarlos es al darse cuenta del tipo de teléfono celular o el vehículo en el que acuden a solicitar la ayuda, así como que traigan consigo joyería de oro, como anillos y cadenas.