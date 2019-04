Ponguinguiola invita a las escuelas a la campaña 'Juega tu mejor papel'

Ciudad Obregón, Sonora.- Ponguinguiola La Salle anuncia que del 15 de mayo al 30 de septiembre estará vigente la campaña 'Juega tu mejor papel', la cual consiste en el acopio de libros escolares que ya se hayan utilizado.

El programa ambiental busca inculcar a los alumnos de todas las escuelas públicas y privadas la cultura de reciclaje.

Aquí las escuelas se pueden beneficiar económicamente, pues a cambio de esos libros el Centro Ponguinguiola le paga un importe que le ayudará en sus gastos del plantel”, explica Judith Carmona Ibarra, encargada de Vinculación y Relaciones Públicas.

Especifica que es necesario que las escuelas deben de reunir como mínimo 100 kilos de libros, los cuales pueden ser mayormente los de práctica y no los de lectura.

Aclara que es no es una obligación de los directores ni de los padres de familia, sino que es una opción para no desechar los libros porque muchas veces estos se guardan y ya no los utilizan.

El objetivo es que estos libros no se vayan a la basura, menciona.