Por adeudo con la CFE, comunidades del Valle del Yaqui se quedan sin agua

Ciudad Obregón, Sonora.- Los municipios vecinos de Bácum y San Ignacio Río Muerto se quedaron sin servicio de agua desde la tarde del pasado martes, afectando a los habitantes de los poblados del Campo 60, Campo 77 y San José de Bácum.

Esto debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les cortó la electricidad a ambos Ayuntamientos, ya que tienen adeudos superiores a los 3 millones de pesos.

Los habitantes de Bácum manifestaron que cada verano se presentan problemas en el suministro del vital líquido, lo que es una molestia al ser este un servicio de primera necesidad por las altas temperaturas que se registran en la región.

Pedro Acuña, habitante afectado, menciona que no pueden ni lavar los trastes, ropa o realizar cualquier actividad cotidiana, lo que es un contratiempo también por el fuerte calor que se ha presentado.

No nos preparamos para este corte, fue de repente y no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, está pasando una pipa pero no tenemos recipientes”, dice el afectado.