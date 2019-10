Raisa Arcelia, rompe con los estereotipos masculinos en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Mazos, martillos neumáticos, pistolas de pintura, son algunas de las herramientas que utilizan los carroceros, a quienes de manera automática asociamos con un trabajo exclusivo del sexo masculino, situación que Raisa Arcelia Morales Valdez, ha vivido en persona y que lentamente va logrando que esa idea se desvanezca.

La pasión de Raisa por los carros la ha llevado a abrir su propio negocio de hojalatería y pintura, en donde ha enfrentado los prejuicios de quienes consideran que una mujer no es capaz de realizar este trabajo al ser 'exclusivo para hombres’.



Durante la entrevista mientras Raisa comentaba su gusto por los carros, por su trabajo, sus ojos delataban la pasión que le tiene a su negocio mientras relataba como hace 11 años inició trabajando en un taller como administradora, en donde poco a poco esa inquietud la fue acercando al área taller, a tal punto que desde hace un año y medio decidió abrir su propio negocio de carrocería y pintura.



No todo ha sido fácil, aunque los demás carroceros y mecánicos me han apoyado, existen clientes que cuando se enteran que el trabajo lo hará una mujer prefieren irse a otro lado, si bien es cierto que los hombre y mujeres no son iguales, mayormente en cuestiones físicas, eso no impide que tengamos aptitudes para realizar trabajos considerados únicos para hombres”, manifestó la joven.