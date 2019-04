Rector: "Itson presenta un ahorro del 20% en su gasto corriente"

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde hace 2 años el Instituto Tecnológico de Sonora se inició con un programa de ahorro para hacer eficiente el uso de los recursos a través del gasto corriente, señala el rector de la institución Javier Vales García.

Manifiesta que se ha logrado obtener un ahorro de hasta un 20 por ciento en el gasto que tiene la universidad, esto sin afectar el avance educativo que se tiene, además de que se pospusieron algunas adquisiciones de edificios para el próximo año.

Expone que como rector percibe un suelo de 78 mil pesos, el cual está por debajo del registrado por la Secretaria de Educación Pública que es 84 mil pesos.

Esto tiene que ver con una capacidad de ahorro, el rector anterior se bajó tres veces el sueldo y yo no me lo he movido” añade.