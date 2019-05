Regidor cajemense denuncia actos de corrupción en la recolectora TecMed

Ciudad Obregón, Sonora.- De manipular el peso de la basura, acusó el regidor Juan Ángel Cota a la empresa TecMed, esto para incrementar el tonelaje que factura ante el municipio, ya que por cada tonelada se pagan mil 45 pesos.

Expuso que es la segunda ocasión en la que se detectaron este tipo de situaciones, pues anteriormente se corrió a personal de la báscula por echar agua a los desechos para que pesaran más, motivo por el cual se contrataron supervisores para evitar que se continuara presentado la situación.

El edil de la bancada de Morena, señaló que cuenta con las pruebas en vídeo, además en la ocasión anterior, él fue testigo de que se estaba alterando el peso de la basura que se recolectaba.

Hablé con el encargado y dijo que era una barredora que habían llevado, pero para mí eso es tierra de relleno y en los camiones no va, si no que ellos mismos la están echando, ahí se ve” manifestó.

El cobro por mes de la recolección de basura es de alrededor de 9 millones de pesos, lo que al año le cuesta al municipio cerca de los 100 millones de pesos, que representa un fuerte gasto y más de la mitad del presupuesto de la Secretaría de Imagen y Servicios Públicos.

El regidor, añade que hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal ante Contraloría, sin embargo, se hará llegar la información a la dependencia correspondiente.

El secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Ovidio Alejandro Villaseñor López, mencionó que hasta el momento no se les ha informado sobre lo sucedido.

Sobre la situación de la tierra no me atrevería a hacer alguna declaración hasta no tener la certeza y evidencia de eso” añadió.