Se advierte a empresas sobre la fecha limite para el pago de aguinaldos

Ciudad Obregón, Sonora.- El día 20 de diciembre es la fecha limite para que las empresas entreguen el aguinaldo a sus trabajadores, de no ser así serán multados, así lo dio a conocer Gilberto Tanori López.

El delegado regional de la Secretaria del Trabajo, reveló que el año pasado fueron 12 empresas las que no otorgarón los aguinaldos y utilidades en tiempo y forma.

Las multas

Tanori López, expuso que las sanciones por no entregas las prestaciones de Ley a los trabajadores van de los 12 mil 300 a los 246 mil pesos, según la gravedad del problema, sin embargo detalló que son pocas las empresas que se arriesgan a no cumplir con lo que la Ley Federal del Trabajo marca.

Hizo un llamado para que los jefes tengan conciencia sobre la ardua labor que realizan los empleados y que mínimo el pago de sus aguinaldo y utilidades es un aliciente para realizar aun mejor su trabajo.

CTM

Luis Acosta Cárdenas, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en Cajeme, recordó que tiene el conocimiento de que por Ley, las empresas deben de entregar el 10 por ciento de sus ganancias anuales a sus trabajadores.

Y en lo que respecta al aguinaldo, señaló que equivale a el pago de 15 días de trabajo que el empleado realizó en 365 días del año y en caso de que tenga más años prestando sus servicios la cifra aumenta según el tiempo establecido.

Acosta Cardenas, recomendó a la ciudadanía y a sus agremiados a que no despilfarren su dinero en cosas que no son de primera necesidad, que es mejor tener los gastos medidos y no carecer en la cuesta de enero.

En relación al tema, Eluid Vargas Flores, comandante de la Policía Preventiva, dio a conocer que a través de un operativo de seguridad que ya se encuentra en marcha en el sector comercial de la ciudad, se brindará la presencia de un elemento para que este se quede vigilando a las afueras de los bancos y de esa manera inhibir los robos que se pudieses presentar.