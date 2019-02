Se ve afectada la mitad de la ciudad por suspensión de servicio de agua

Ciudad Obregón, Sonora.- “La casa estaba toda sucia porque no hay agua para lavar los trastes, ni el baño y me afecta porque tengo a mi papá con cáncer tiene que estar en un ambiente sano y limpio”, manifiesta Patricia Castro, vecina de la colonia Cortinas.

Habitantes de las colonias, Campestre, Cortinas y Sochiloa, se quedaron sin agua potable el día miércoles desde las 11:00 horas, quienes permanecieron sin servicio más de 24 horas; mientras que los sectores del sur y oriente también se vieron afectados a partir de las 20:00 horas.

La situación causó molestia entre los ciudadanos, ya que esto les impidió realzar sus actividades cotidianas en sus hogares.

Misael Baltazar, vecino de la Campestre, comenta que de repente se quedaron sin agua.

Es un problema porque no se puede usar el baño, ni chance de llenar una cubeta porque fue derepente”.

El director general del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), Rodrigo González Enríquez, señala que debido a trabajos realizados por la SCT en la calle Jalisco la maquinaria reventó una línea de agua de 30 pulgadas, por lo que se vieron en la necesidad de suspender la producción de agua de las plantas potabilizadoras 3 y 4.

Expone que los problemas que se han presentado se deben a causas externas al organismo, las cuales son consecuencia de la falta de coordinación con las dependencias encargadas de obras como la pavimentación de las vialidades.

Son empresas especializadas en el tema de instalación de calles y por otro lado, no son expertas en manejo de agua, en el caso particular del organismo sabemos por dónde van las tuberías, somos los que sabemos a qué profundidad están, no existe la coordinación lo suficientemente completa para atender esto” menciona.